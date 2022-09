EA e Koei Tecmo collaborano a un nuovo gioco ambientato nel Giappone feudale

Con il Tokyo Game Show 2022 in partenza, Electronic Arts e Koei Tecmo hanno annunciato un nuovo gioco prodotto in collaborazione e sviluppato da Omega Force, ambientato nel Giappone feudale e incentrato sulla "caccia".

Il gioco in questione non ha ancora un titolo ma verrà pubblicato all'interno dell'etichetta EA Originals, che si occupa di publishing per third party e indie. È una nuova proprietà intellettuale originale ma sarà comunque una "vera esperienza tripla A", in base a quanto riferito, dunque sembra trattarsi di una produzione di un certo spessore.

EA e Koei Tecmo, immagine del gioco in collaborazione

Intanto, è stata pubblicata una prima immagine visibile qui sopra, che serve soprattutto a introdurne l'atmosfera.

Questo nuovo titolo viene definito come "un grande gioco di caccia", cosa che potrebbe avere a che fare con una struttura simile a Monter Hunter, o qualcosa del genere, considerando anche come Omega Force sia solitamente dedicata agli action in stile musou. Koei Tecmo si è detta decisamente soddisfatta della partnership raggiunta, che consentirà di attingere a risorse superiori allo standard per portare a termine questo importante progetto.

"È un onore poter lavorare con EA Originals e avere il supporto di un team con un tale curriculum di successi nella pubblicazione di nuovi giochi", ha detto l'executive vice president di Koei Tecmo, Yosuke Hayashi, "Aggiungere le risorse globali di Electronic Arts alle nostre ci aiuterà a introdurre un nuovo tipo di gioco di caccia a un pubblico globale ed espanderci verso altri mercati".

Allo stesso modo, il General manager di EA Partners, Jeff Gamon, ha espresso grande soddisfazione per l'accordo raggiunto. L'etichetta ha recentemente pubblicato It Takes Two e Knockout City ed evidentemente sta puntando a espandersi anche verso il Giappone.