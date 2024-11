Koei Tecmo mira a crescere dai 2.500 ai 5.000 dipendenti

A seguito della pubblicazione dei risultati finanziari relativi alla prima metà dell'anno fiscale corrente, Koei Tecmo ha tenuto una sessione di domande e risposte con gli azionisti, durante la quale ha fornito alcune informazioni sui suoi piani di sviluppo a lungo termine e sulle aspettative per il mercato dei videogiochi in generale.

Aumentare le uscite

Koei Tecmo ha recentemente formato un nuovo studio AAA interno e ha già menzionato l'intenzione di rendere "le uscite annuali di titoli importanti" una priorità. Secondo la loro spiegazione agli azionisti, questo perché la società "si aspetta che il mercato dei giochi per console e PC cresca" grazie al nuovo hardware e al passaggio dei giocatori mobile ai giochi per PC e console (un'osservazione fatta sulla base del successo dei recenti titoli cinesi e coreani, come Black Myth: Wukong e Stellar Blade).

D'altra parte, i rappresentanti di Koei Tecmo hanno notato che il mercato dei giochi mobile è già maturo e che "è improbabile che avvenga una crescita significativa". In risposta a queste condizioni di mercato, la società prevede di stabilire un quadro di sviluppo che consenta loro di "produrre velocemente titoli AAA". A tal fine, Koei Tecmo intende persino raddoppiare le sue dimensioni, passando da 2.500 a 5.000 dipendenti nel lungo periodo, in totale controtendenza con il resto del mercato dove vanno moltiplicandosi i licenziamenti.

Koei Tecmo sta per lanciare Dynasty Warriors: Origins, Fairy Tail 2 e Atelier Yumia, tutti titoli che nel loro ambito potrebbero fare molto bene. Staremo a vedere se sarà così.