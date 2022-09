Tokyo Game Show 2022: date orari italiani di tutte le conferenze, da Square Enix a Capcom

La prossima settimana, dal 15 al 18 settembre, si svolgerà il Tokyo Game Show 2022. Per l'occasione i maggiori attori dell'industria videoludica giapponese e non solo sveleranno nuovi giochi e offriranno aggiornamenti su quelli in arrivo nei negozi nei prossimi mesi. Di seguito trovate l'elenco di tutti gli eventi in programma con date e orari italiani.

Giovedì, 15 settembre

03:00 - TGS 2022 Opening Program

04:00 - Keynote

05:00 - Gamera Games

06:00 - Japan Esports Union

08:00 - BenQ Japan

09:00 - 11:00 - Japan Game Awards 2022

11:00 - Microsoft

12:00 - Archousar Games

13:00 - Gree

15:00 - Bandai Namco Entertainment

16:00 - Capcom

Venerdì, 16 settembre

05:00 - 07:00 - Prime Gaming

09:00 - 11:00 - Sense of Wonder Night 2022

11:00 - 505 Games

12:00 - Koei Tecmo Games

13:00 - Sega/Atlus

14:00 - Konami

15:00 - 17:00 - Square Enix

17:00 - Capcom

Sabato, 17 settembre

04:00 - D3Publisher

05:00 - Donuts Games

06:00 - 08:00 - Qokka Enterainment - Japan Game Awards 2022

08:00 - 10:00 - GungHo Online Entertainement

10:00 - Happinet

11:00 - 13:00 - HoYoverse

13:00 - fingger

14:00 - Level-5

15:00 - Aniplex

16:00 - ProjectMoon

Domenica, 18 settembre

03:00 - 05:00 - Online Experience Tour - Japan Game Awards 2022

05:00 - Japan Electronics College

06:00 - 08:00 - Japan Game Awards 2022

09:00 - GungHo Online Entertainment

10:00 - 110 Industries

11:00 - Happinet

12:00 - TGS 2022 Ending Program

Gli appuntamenti più attesi sono ovviamente quelli dei grandi publisher giapponesi, come Square Enix, Capcom, Sega, Bandai Namco, Konami e Tecmo Koei. Sarà interessante seguire anche gli appuntamenti di Xbox, del publisher italiano 505 Games e di Hoyoverse, la casa di Genshin Impact.

Al momento sono stati già confermati diversi giochi di spessore. Ad esempio, Capcom dedicherà i suoi due appuntamenti a Street Fighter 6, Exoprimal, Monster Hunter Rise: Sunbreak e Resident Evil Village. Anche la line-up di Bandai Namco è molto affollata e include, tra gli altri, One Piece Odyssey è un gioco misterioso ancora da annunciare. Square Enix dal canto suo ha confermato la presenza di Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Rebirth, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, Forspoken e Valkyrie Elysium, giusto per citarne alcuni.

Ovviamente nei prossimi giorni troverete le novità più succulenti del Tokyo Game Show 2022 sulle pagine di Multiplayer.it sotto forma di notizie, speciali e approfondimenti.