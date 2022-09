Xbox Game Pass: tutti i giochi annunciati per il servizio al Tokyo Game Show 2022

La presentazione Xbox del Tokyo Game Show 2022 è conclusa e durante l'evento ci sono stati vari annunci. Microsoft ha ad esempio confermato una serie di giochi in arrivo su Xbox Game Pass oltre ad alcuni che sono disponibili già oggi, 15 settembre 2022. Ecco la lista:

Come potete vedere, gli annunci sono stati legati soprattutto a opere giapponesi, ma c'è stato spazio per alcune conferme per giochi occidentali per Xbox Game Pass, come Assassin's Creed Odyssey e Deathloop, che arriva ora su Xbox.

Deathloop

Durante l'evento sono stati indicati anche questi giochi in arrivo su Game Pass, di cui però era già stato data l'annuncio:

Persona 5 Royale - 21 ottobre 2022

Persona 3P - "presto in arrivo"

Persona 4 Golden - "presto in arrivo"

Wo Long: Fallen Dynasty - inizio 2023

Diteci, cosa ne pensate dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass? La selezione di opere giapponesi vi ha convinto, oppure speravate in altri titoli?