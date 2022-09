Rise of the Ronin, scopriamo l'action RPG open world di Team Ninja mostrato allo State of Play

Certo, è probabile che in questo tempo la produzione sia andata molto a rilento e il gioco abbia assunto dimensioni consistenti solo di recente, magari una volta siglata la partnership con Sony che si occuperà del publishing e presumibilmente pomperà una bella quantità di denaro nel progetto, ma resta il fatto che, nelle intenzioni, si tratta forse del gioco più ambizioso visto finora dal team di Ninja Gaiden e Dead or Alive. Grande interesse sicuramente, dunque, ma anche parecchi interrogativi, specialmente per quanto riguarda l'effettiva capacità di portare a termine un open world di questa portata e riuscire anche a caratterizzarlo con una buona impronta originale, ma guardando anche al precedente di Nioh le speranze sono notevoli.

Considerando le dimensioni della squadra e i progetti già in lavorazione, era difficile aspettarsi l'arrivo di Rise of the Ronin da parte di Team Ninja , ancora di più pensare che potesse trattarsi di un progetto di questo respiro. L'annuncio è arrivato completamente a sorpresa durante lo State of Play di ieri notte con uno spettacolare trailer di presentazione, mentre tutti pensavano che il team di Koei Tecmo fosse totalmente preso da Wo Long: Fallen Dynasty , altro gioco decisamente interessante, ma che a questo punto sembra quasi secondario rispetto a quest'altro titolo.

Il Giappone feudale è tornato di moda

Rise of the Ronin, il protagonista

Si può parlare ormai di una vera e propria tendenza: il Giappone feudale (o giù di lì) è tornato di moda: nel giro di pochi giorni abbiamo assistito alla presentazione di Assassin's Creed Codename RED, Like a Dragon: Ishin! e appunto Rise of the Ronin, con gli ultimi due che condividono addirittura lo stesso decennio di riferimento, in termini di collocazione temporale. Rispetto a titoli come Ghost of Tsushima e il suddetto gioco Ubisoft, tuttavia, le due produzioni nipponiche prendono in considerazione un periodo ancora più interessante, in quanto caratterizzato da sconvolgimenti politici e culturali su diversi livelli. Si parla infatti della fine del periodo Edo, quando le "navi nere" degli occidentali - come racconta proprio il trailer di presentazione di Rise of the Ronin - comparvero nella baia di Tokyo imponendo l'apertura all'occidente e ponendo fine al sakoku, i due secoli di isolamento del Giappone.

Si giunse al bakumatsu, che comportò la fine dello shogunato, dell'organizzazione sociale nota come bakufu e il ritorno alla struttura accentrata dell'impero con la restaurazione Meiji.

Rise of the Ronin, una scena a cavallo

Questo particolare periodo di transizione è ben visibile anche all'inizio del trailer di Rise of the Ronin, con la panoramica sul volo del corvo che evidenzia la strana commistione tra l'architettura classica giapponese e le nuove strutture che emergono nelle città. In tutto questo, si perdeva anche la funzione e il ruolo dei samurai: alcuni di questi divennero definitivamente dei burocrati integrati nella nuova struttura imperiale, mentre altri divennero dei ronin, ovvero dei combattenti vagabondi senza più uno scopo preciso nella vita. Uno di questi è il protagonista del gioco, un combattente senza legami ma che sembra poter influire sull'andamento caotico del paese.