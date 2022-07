Netflix ha perso quasi un milione di abbonati nel secondo trimestre del 2022

Netflix ha perso quasi un milione di abbonati, per la precisione 970.000, durante il secondo trimestre del 2022. L'emorragia sembra essersi fermata soltanto grazie alla quarta stagione di Stranger Things, ha spiegato l'amministratore delegato Reed Hastings.

Come ricorderete, durante il primo trimestre Netflix ha avuto un calo di abbonati pari a circa 200.000 utenti, ma tanto è bastato a determinare un crollo delle azioni. visto che si trattava del primo "rosso" in oltre dieci anni per la piattaforma streaming.

La nuova e ben più corposa diminuzione delle sottoscrizioni potrebbe dunque avere conseguenze rilevanti sul piano azionario, ed è probabilmente per questo che Hastings si è affrettato a dichiarare che la crisi per il momento è stata superata grazie a Stranger Things (qui la recensione della quarta stagione).

Negli Stati Uniti e in Canada si è verificato il maggior numero di cancellazioni durante il secondo trimestre, con l'Europa a seguire. Guy Bisson, executive director di Ampwere Analysis ha definito questo evento "inevitabile", nel senso che a un certo punto Netflix avrebbe dovuto per forza di cose perdere quote di mercato.

Dopo il picco raggiunto nel corso della pandemia, forte di show come Squid Game, il colosso dello streaming si trova ora ad affrontare una concorrenza sempre più agguerrita, mentre un numero crescente di utenti è infastidito dai continui aumenti e dalle voci sullo stop alla condivisione dell'abbonamento.