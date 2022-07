Netflix: l'abbonamento a prezzo ridotto potrebbe non includere tutti gli show

Netflix di recente ha annunciato che introdurrà un nuovo piano di abbonamento, caratterizzato da un prezzo inferiore rispetto a quelli già disponibili ma compensato dall'inclusione di pubblicità. Ci sono ancora molti dettagli da chiarire riguardo all'offerta, ma nel frattempo Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha lasciato intendere che non tutti gli show della piattaforma saranno disponibili per gli abbonati a questo nuovo tier.

In occasione dell'ultimo resoconto finanziario di Netflix, Sarandos ha infatti spiegato che il nuovo abbonamento includerà quasi tutti i contenuti della piattaforma, ma che alcuni show e contenuti aggiuntivi (in cui rientrano ad esempio i giochi gratuiti per smartphone) saranno preclusi.

"Oggi, la stragrande maggioranza di ciò che le persone guarda su Netflix, potremmo includerla nell'abbonamento supportato dalle pubblicità", ha detto Sarandos. "Ci sono alcune cose che [non sarebbero incluse], di cui stiamo parlando con gli studi, ma se lanciassimo l'abbonamento oggi, i membri del tier con pubblicità avrebbero una grande esperienza. E cancelleremo alcuni contenuti aggiuntivi, ma certamente non tutto."

Netflix

Stando quanto riportato sulle pagine del The Wall Street Journal, Netflix è attualmente in trattative con Warner Bros., Universal e Sony Pictures Television per assicurarsi che serie come You, Russian Doll, The Crown e Cobra Kai siano inclusi nell'abbonamento a prezzo ridotto con pubblicità. Anche show storici come Breaking Bad sono a rischio, con gli studi proprietari che a quanto pare stanno chiedendo una percentuale di incassi maggiore per includere serie TV e film in questo nuovo tier.

Nel frattempo Netflix ha perso quasi un milione di abbonati nel secondo trimestre del 2022, stando ai dati condivisi dalla compagnia.