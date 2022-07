Saints Row è entrato in fase gold, il lancio non subirà ulteriori ritardi

Deep Silver Volition ha annunciato che Saints Row è entrato ufficialmente in fase gold. Di conseguenza il gioco è pronto ad arrivare nei negozi senza ulteriori ritardi sulla tabella di marcia, con il lancio fissato per il prossimo 23 agosto.

Per "fase Gold" si intende che lo sviluppo principale è stato completato e che la copia "gold master" è pronta per essere inviata ai proprietari delle varie piattaforme (Sony, Microsoft, Epic Games Store) per tutti i controlli e le certificazioni necessarie. Segue poi la stampa delle copie retail e la distribuzione nei negozi di tutto il mondo.

Alla fine dello scorso novembre Saints Row era stato rinviato, con la data di uscita che era slittata dal 25 febbraio al 23 agosto. Ora che è entrato in fase gold, salvo clamorosi imprevisti dell'ultimo minuto, il gioco dovrebbe arrivare su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Google Stadia e PC (via Epic Games Store) senza ulteriori ritardi.

Per ingannare l'attesa potete sempre portarvi avanti e creare il vostro protagonista in anticipo grazie a Boss Factory, l'editor dei personaggi disponibile già da ora gratuitamente negli store digitali di tutte le piattaforme su cui arriverà Saints Row.