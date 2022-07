As Dusk Falls cade su Steam, meno di 160 giocatori totali al lancio

As Dusk Falls non ha fatto il botto su Steam, anzi è stato protagonista di un lancio a dir poco problematico, totalizzando meno di 160 giocatori contemporanei sulla piattaforma digitale Valve. 152, per la precisione.

Numeri inaspettati per un'avventura per molti versi convincente: come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di As Dusk Falls, il titolo riesce a coinvolgere e a mettere sul tavolo scelte che influenzano davvero il corso degli eventi.

Come sappiamo, il gioco è disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass, anche su PC, ed è possibile che in questo caso tale aspetto abbia inciso molto più di quanto accade di solito.

Come vedremo fra poco, peraltro, As Dusk Falls è stato accolto in maniera tendenzialmente positiva da parte della stampa internazionale e vanta attualmente un Metascore di 79 per la versione PC e poco meno su Xbox.

Prende dunque corpo l'ipotesi che la stragrande maggioranza dei giocatori abbia preferito in questo caso accedere all'esperienza attraverso il catalogo di Xbox Game Pass, anche sulla piattaforma Windows, anziché procedere all'acquisto convenzionale.