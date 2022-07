Final Fantasy X a quota 20,8 milioni di copie, inclusi X-2 e le remaster

Square Enix ha annunciato che la "serie" di Final Fantasy X, che include anche Final Fantasy X-2 e le remaster, ha superato quota 20,8 milioni di copie distribuite e vendute in digitale in tutto il mondo.

Come riportato da Gematsu, i dati condivisi dalla compagnia giapponese sono aggiornati a settembre 2021, dunque oggi i numeri complessivi potrebbero essere leggermente superiori. Nel conteggio sono tenute in considerazione le vendite del Final Fantasy X originale per PS2 uscito in Europa nel maggio del 2002, del sequel Final Fantasy X-2 del 2004 e di Final Fantasy X | X-2 HD Remaster, la raccolta che include le versioni rimasterizzate dei due giochi che negli anni è arrivata su praticamente qualsiasi piattaforma in commercio.

Final Fantasy X, Tidus e Yuna

Per fare un confronto, nell'ottobre del 2013 Square Enix aveva annunciato che la serie Final Fantasy X aveva superato le 14 milioni di copie vendute. Il dato risale a pochi mesi prima del lancio delle versioni rimasterizzate e dunque da allora sono state piazzate circa altre 6,8 milioni di copie.

Numeri senza dubbio impressionanti e che dimostrano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che si tratta di uno dei giochi più amati e apprezzati dai fan della serie Square Enix. Ovviamente ci stiamo riferendo principalmente a Final Fantasy X e non al suo bistrattato sequel.

Giusto per fare un paragone, lo scorso maggio Square Enix ha annunciato che Final Fantasy 15 ha superato il traguardo delle 10 milioni di copie vendute.