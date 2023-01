Clash: Artifacts of Chaos, trailer mostra i combattimenti con le strane creature del gioco

Vediamo questo nuovo trailer di Clash: Artifacts of Chaos, il nuovo gioco di ACE Team, in cui possiamo ammirare il sistema di combattimento, mostrato attraverso una serie di scontri con alcune delle strane creature che popolano il mondo di gioco, in particolare contro il possente Corwid (che occupa la maggior parte del video).

Come potete vedere, si combatte corpo a corpo, contro uno o più nemici alla volta. Gli scontri sono decisamente fisici e i nemici hanno diverse dimensioni e varie tattiche a loro disposizione. Insomma, sembra essere davvero interessante.

Se vi interessa il gioco, leggete il nostro provato di Clash: Artifacts of Chaos, in cui scrivemmo: "Clash: Artifacts of Chaos è un titolo per certi versi sorprendente: è un open world che sembra non cadere negli stilemi da luna park alla Rockstar Games o alla Ubisoft e, nonostante alcune concessioni al mercato, pare volersi affermare soprattutto per le sue caratteristiche particolari. Insomma, è un gioco da tenere d'occhio, nonostante esca in un periodo particolarmente affollato."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Clash: Artifacts of Chaos uscirà il 9 marzo 2023 su PC, PS5, Xbox Series X e S, PS4 e Xbox One.