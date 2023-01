Bungie sta regalando un mese di GeForce Now Priority ad alcuni utenti di Destiny 2 di Stadia

Google Stadia è definitivamente defunta e questo significa non solo che alcuni giochi non saranno più accessibili in quanto esclusive del servizio di Mountain View, ma significa anche che chi aveva bisogno del cloud per giocare ai videogame (magari perché non dispone di un device abbastanza potente per eseguirli localmente) ora dovrà passare a una piattaforma diversa. Beh, se eravate giocatori di Destiny 2 su Stadia, potreste ricevere un mese gratis di GeForce Now Priority e vedere se tale servizio vi convince.

Secondo quanto segnalato da 9to5google, Bungie sta contattando degli ex-giocatori di Destiny 2 di Stadia con un'offerta: un codice monouso per avere accesso a un mese di GeForce Now Priority, ovvero il livello premium che permette di accedere più rapidamente ai giochi e concede più tempo per le proprie sessioni.

Il codice è valido solo fino al 19 febbraio 2023, quindi conviene tenere sott'occhio la propria casella di posta elettronica per non rischiare di perdere questo regalo. Non è chiaro esattamente chi stia ricevendo questi codici e non crediamo che vengano assegnati a ogni singola persona che abbia avviato anche solo una volta Destiny 2 tramite Stadia. È più credibile che vi sia stata una selezione dei giocatori che vantano un numero di ore elevato.

Con questo regalo, i giocatori di Destiny 2 potranno continuare a giocare allo sparatutto, ma ovviamente anche usare il servizio per giocare a molti altri titoli in cloud.

