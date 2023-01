Endless Dungeon: trailer fa partire le prenotazioni

Vediamo questo nuovo trailer del roguelike Endless Dungeon di Amplitude Studios, che attraverso delle nuove sequenze di gameplay celebra l'apertura delle prenotazioni.

Endless Dungeon è acquistabile in edizione Standard per 29,99€ o in edizione Last Wish per 39,99€. Quest'ultima dà accesso anticipato alla closed beta del gioco da subito e 48 ore di accesso anticipato alla versione completa. Permette di giocare gli scenari OpenDev, regala spille e avatar G2G. Inoltre aggiunge lo skin pack Pioneer Elite, quello Die-Hard Elit e la colonna sonora originale. Infine nel pacchetto è compreso anche il catalogo ufficiale con gli artwork del gioco.

ENDLESS Dungeon è un mix unico di roguelike, azione tattica e tower defense ambientato nel pluripremiato universo di ENDLESS. Entra in una stazione spaziale abbandonata, da solo o con gli amici in modalità co-op, recluta una squadra di eroi naufraghi e proteggi il tuo cristallo da ondate infinite di mostri... oppure muori nel tentativo, ricarica e riprova.

Abbiamo torrette e armi

Sei bloccato su una stazione spaziale abbandonata e piena di mostri e misteri. Per uscire dovrai raggiungere il Nucleo, ma non potrai farlo senza il tuo bot di cristallo. Questa creatura sgusciante è la chiave per sopravvivere nelle stanze generate proceduralmente di questa rovina spaziale. Purtroppo, è anche un'anima fragile e tutti i mostri del posto le danno la caccia. Dovrai pensare in fretta, pianificare bene, posizionare le torrette e poi... fuochi d'artificio! Insetti, bot e blob non si fermeranno davanti a nulla per trasformare te e quel cristallo in polvere e detriti. Grazie a un'ampia scelta di armi e torrette, l'equipaggiamento giusto farà la differenza tra la vita e la morte.

Parti in solitaria o con gli amici

È possibile affrontare gli orrori della Stazione in solitaria, oppure in squadra, affrontando la sfida in modalità cooperativa a 3 giocatori. Una volta che avete messo insieme il vostro gruppo, pianificate le vostre mosse. Per le armi avete un'ampia scelta, che va dai lanciafiamme ai cecchini al veleno. Una volta pronti, entrate nella Stazione per affrontare la missione di un personaggio, tentare la fuga o semplicemente scatenarsi contro gli abitanti del posto. Probabilmente morirete nel tentativo, ma è così che vanno le cose in questo dungeon spaziale!

I contenuti dell'edizione Last Wish

Raduna la tua squadra di spericolati

Preparati a incontrare un cast di eroi variopinti che mirano tutti allo stesso obiettivo: uscire dall'inferno! Ciascuno mette in tavola le proprie carte. C'è il tank Bunker che assorbe i danni, l'infuocato Blaze che ama far esplodere le cose, o magari Shroom che curerà i suoi compagni di squadra con il suo "insolito" incenso. Scegli i tuoi eroi per costruire la squadra che fa per te. Man mano che li conoscerai, scoprirai che tutti hanno motivazioni e segreti particolari...

Mostri, pericoli, segreti e tesori, oh cielo!

Evadere significa superare tutti i pericoli della Stazione. Sì, tutti. Robot letali, mostri spietati, bottino e bestie giganti vi aspettano a ogni angolo. Più ci si addentra in questo cumulo di rottami, più si scopre la sua tragica storia. Perché la Stazione attira tutte le navi che si avvicinano troppo? Perché torni qui ogni volta che tiri le cuoia? Indipendentemente dalla tua familiarità con l'Universo ENDLESS, la Stazione ha molte storie da raccontare.

Più si muore, più si cresce

Mi dispiace dirtelo, non sarà facile e potresti morire... spesso. Ma va bene così, perché ogni volta che succede, vieni ricaricato nel Saloon. Consideralo il tuo centro operativo (e di bevute), dove potrai potenziare i tuoi eroi e le tue armi, sbloccare nuovi percorsi verso il Nucleo, chiacchierare con gli abitanti del luogo, ascoltare musica e bere deliziose bevande potenzianti. Poi, torna nella Stazione e cerca di uscirne... di nuovo.