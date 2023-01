Monster Hunter Rise: Sunbreak, evento digitale di presentazione la prossima settimana

Monster Hunter Rise: Sunbreak avrà un nuovo evento digitale in arrivo nei prossimi giorni, annunciato da Capcom per il 2 febbraio 2023 all'interno del classico sistema di comunicazione utilizzato dal publisher per il gioco in questione.

L'appuntamento è fissato, per la precisione, alla mezzanotte tra l'1 e il 2 febbraio febbraio 2023 alle ore e il digital event sarà incentrato soprattutto sul Free Title Update 4, ovvero il prossimo aggiornamento gratuito di grosse dimensioni per l'action RPG di Capcom in arrivo a breve.



L'evento sarà presentato da Bahari lo Scienziato, in base a quanto riferito, il quale introdurrà i diversi contenuti previsti per il gioco nell'update e anche un programma più ampio sulle novità previste nei prossimi mesi per il gioco, il cui supporto si preannuncia ancora molto lungo.

Nel frattempo, Monster Hunter Rise è arrivato anche su PS5 e Xbox Series X|S, lanciato peraltro al day one direttamente su Xbox Game Pass, sebbene si tratti della versione base del nuovo capitolo. Sunbreak rappresenta invece la maxi-espansione che dona nuova linfa vitale al titolo, facendolo proseguire su una nuova strada ricca di altri contenuti.

Attendiamo dunque di scoprire i contenuti del Title Update 4 gratuito e le altre novità previste per Monster Hunter Rise: Sunbreak all'interno dell'evento notturno tra l'1 e il 2 febbraio.