Street Fighter 6: video degli sviluppatori mostra un combattimento tra Blanka e JP

Capcom ha pubblicato un nuovo video di Street Fighter 6 in cui mostra un combattimento feroce tra Blanka e JP, due dei personaggi che saranno inclusi da subito nel gioco. Lo scenario su cui si svolge la lotta è quello di Blanka, che riprende quello iconico di Street Fighter 2.

Come potete vedere, dei due personaggi vengono mostrate praticamente tutte le tecniche, sia quelle normali, sia alcune combo, sia gli attacchi speciali.

Non si può dire che Capcom non stia cercando di spiegare chiaramente come sarà Street Fighter 6 ai giocatori, visto il gran numero di video pubblicato finora. Diciamo che rimane solo da valutarne la qualità complessiva, apparentemente molto alta. Finora la comunicazione è stata tutt'altro che discreta. Meglio così, trattandosi di un titolo dalla natura fortemente competitiva.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Arriva il nuovo sfidante di Capcom! Street Fighter™ 6 viene lanciato in tutto il mondo il 2 giugno 2023 e rappresenta la prossima evoluzione della serie.

Potenziata da RE ENGINE, il motore grafico proprietario di Capcom, l'esperienza di Street Fighter 6 si estende su tre distinte modalità di gioco: World Tour, Fighting Ground e Battle Hub.

Un variegato roster di 18 lottatori

Vesti i panni di lottatori leggendari e nuove promesse come Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly e molti altri in quest'ultima edizione, dove ogni personaggio è caratterizzato da nuovi e sorprendenti restyling e da esaltanti sequenze cinematiche.

Domina il Fighting Ground

Street Fighter 6 offre un sistema di combattimento altamente evoluto con tre tipi di comandi - Classici, Moderni e Dinamici - che consentono di iniziare a giocare rapidamente in base al proprio livello di abilità.

La nuova funzione di telecronaca in tempo reale aggiunge tutto il clamore di un match competitivo, oltre a spiegazioni di facile comprensione sul gioco. L'Indicatore Drive è un nuovo sistema di gestione delle risorse. Usalo con saggezza per ottenere la vittoria.

Esplora le strade nel World Tour

Scopri il significato della forza nel World Tour, una coinvolgente modalità storia per giocatore singolo. Crea il tuo avatar ed esplora Metro City, e oltre. Incontra maestri che ti prenderanno sotto la loro ala e ti insegneranno il loro stile e le loro tecniche.

Cerca rivali nel Battle Hub

Il Battle Hub è una modalità fondamentale di Street Fighter 6 in cui i giocatori possono riunirsi, comunicare e diventare più forti insieme. Utilizza l'avatar creato nel World Tour per giocare ai cabinati del Battle Hub e sfidare altri giocatori, oppure visita la Sala giochi per divertirti con alcuni dei classici giochi arcade di Capcom.

Il tuo percorso per diventare un lottatore leggendario inizia qui.