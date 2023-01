Monster Hunter Rise, trailer di lancio su PS5, PS4 e Xbox: disponibile da oggi

Monster Hunter Rise è disponibile a partire da oggi anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Capcom. Il gioco può inoltre essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass.

Accolto con ottimi voti su PlayStation e Xbox, Monster Hunter Rise porta sulle piattaforme Sony e Microsoft l'esperienza definitiva del celebre hunting game, con una grafica fino a 4K e 60 fps, nonché una serie di opzioni aggiuntive.

Se avete letto la nostra recensione di Monster Hunter Rise saprete che questo nuovo capitolo del franchise Capcom ribadisce la formula classica rispetto al recente World, ma la arricchisce di alcune novità importanti sul fronte del gameplay, che rendono esplorazione e combattimento più divertenti.

Il risultato finale è un gioco coinvolgente e appagante, caratterizzato da una direzione artistica eccellente e da un bestiario particolarmente corposo, con tanti nuovi mostri che lasciano decisamente il segno e le immancabili opzioni per affrontare l'avventura in solitaria oppure in cooperativa con gli amici.