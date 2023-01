Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, trailer di lancio per il DLC Different Future

Different Future, il nuovo DLC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, si mostra con l'immancabile trailer di lancio: il pacchetto potrà essere acquistato da tutti i possessori del gioco e ovviamente sarà gratuito per chi già dispone del Season Pass.

Disponibile dal 27 gennaio, Different Future vedrà Jack e i suoi alleati "viaggiare verso una città che si trova in un'altra dimensione", Central: un luogo misterioso e affascinante, da cui si osservano miriadi di mondi e realtà alternative.

Different Future introduce alcuni nuovi personaggi, fra cui il potente villain L'Imperatore, che mira a conquistare il mondo usando la magia e i mostri a sua disposizione, e il buffo Moogle, uno spirito che aiuterà i protagonisti dell'avventura a salvare Lufenia dall'interferenza interdimensionale.

Fra le novità del DLC ci sono anche nemici inediti, alcuni nuovi mestieri per i personaggi, nuove opzioni per il blacksmith e altro ancora. Per saperne di più sul gioco, invece, c'è la nostra recensione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.