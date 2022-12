Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – Different Future: data di uscita svelata con un trailer

Square Enix ha annunciato oggi con un teaser trailer la data di uscita del DLC Different Future di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, l'ultima attualmente in programma. Sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023 su PlayStation, Xbox e PC (via Epic Games Store) per coloro che hanno acquistato il Season Pass.

Il trailer inoltre ci offre i primi dettagli sull'espansione. Jack e compagni, guidati da un Moguri, raggiungeranno una città in una dimensione e un tempo alternativi per affrontare "un'ultima sfida", stando alla descrizione ufficiale.

Aspettiamoci dunque altri combattimenti che alzeranno ulteriormente l'asticella della difficoltà. Alla fine del trailer si intravede anche un personaggio misterioso. Secondo le teorie dei giocatori potrebbe trattarsi dell'Imperatore di Palmesia da Final Fantasy 2 o di Emet Selch da Final Fantasy 14.

Il Pass Stagionale di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è in vendita al prezzo di 29,99 euro e incluso nella Deluxe Edition del gioco. Comprende tre DLC, i primi due già disponibili: "Cimenti di Bahamut, il Re Dragon" è uscito il 20 luglio, mentre "Gilgamesh, Errante Dimensionale è uscito il 26 ottobre". Al momento non sono in programma ulteriori DLC.