The Callisto Protocol, modalità New Game+ disponibile con il nuovo aggiornamento

La modalità new game+ di The Callisto Protocol è finalmente disponibile, nell'ambito del nuovo aggiornamento per il titolo sviluppato da Striking Distance Studio. Si tratta di una feature parecchio attesa dai possessori del gioco, pubblicato lo scorso 2 dicembre.

Nella recensione di The Callisto Protocol abbiamo sottolineato appunto la mancanza del new game+ come un difetto rilevante, in quanto il sistema di potenziamento del personaggio non consente di migliorare tutti gli strumenti nel giro di un'unica run.

Stando alle note della patch 3.01, per attivare il new game+ bisogna ovviamente aver completato la campagna. Selezionata questa opzione, avremo modo di recuperare tutte le armi, i miglioramenti e i crediti presso la prima postazione Reforge che incontreremo.

Le altre modifiche apportate all'esperienza vanno a ottimizzare ulteriormente le prestazioni grafiche su tutte le piattaforme, sistemare i problemi residui con i livelli di volume delle voci nelle varie lingue e alcune questioni di minore rilevanza, spesso riconducibili alla versione PC.

Diretto da Glen Schofield, il padre di Dead Space, The Callisto Protocol riprende vari elementi del grande classico survival horror sci-fi, introducendo però un inedito sistema di combattimento melee che influisce parecchio sulle meccaniche del gameplay così come sulle atmosfere e sulla tensione generale.