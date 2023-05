EA: Dragon Age Dreadwolf non uscirà prima di aprile 2024, in arrivo un gioco di corse e uno sportivo

EA nell'ultimo resoconto per gli azionisti ha delineato la line-up di giochi che pubblicherà nel corso dell'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2024. Tra questi ci sono due giochi non ancora annunciati, mentre purtroppo non figurano Dragon Age Dreadwolf e skate., che dunque arriveranno nei negozi non prima di aprile.

Per quanto riguarda i due giochi misteriosi, uno sarà un racing game, l'altro uno sportivo targato EA Sports. Ufficialmente non ci sono altri dettagli in merito, ma stando all'insider Tom Henderson si tratta rispettivamente di WRC e UFC. In ogni caso a questo punto probabilmente non dovremo attendere a lungo per degli annunci ufficiali.

Per quanto riguarda Dragon Age Dreadwolf al momento non abbiamo una data di uscita indicativa. Sappiamo che i lavori sono ormai nelle fasi finali, come confermato da Bioware, ma evidentemente sono necessari ancora diversi mesi per completare lo sviluppo.

Stesso discorso per skate., il nuovo titolo free-to-play per console e PC realizzato da Full Circle, di cui pochi giorni fa sono stati svelati nuovi dettagli su progressione e le attività che sarà possibile svolgere nel gioco. La speranza, in entrambi i casi, è di saperne di più magari durante le conferenze estive.