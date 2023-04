Skate: nuove informazioni sulla progressione e le attività, playtest su console confermati

EA ha rivelato che Skate sarà sottoposto a playtesting su console, oltre che su PC: non ha però specificato quando. In ogni caso, l'editore ha anche condiviso varie altre informazioni sul videogame, compresi dettagli sul sistema di progressione, così come sulle categorie di attività a disposizione. Le informazioni arrivano da un video ufficiale disponibile poco sotto.

Gli sviluppatori riconfermato che Skate non avrà lootbox e che si trova ancora in sviluppo, può però svelare che la difficoltà (divisa in Conquista, Distruggi e Annienta) influirà sulle ricompense ottenute. Il livello di difficoltà più alto dei tre disponibili che garantirà la maggior parte delle ricompense. Ci sono anche dei modificatori ai livelli di difficoltà per rendere le cose ancora più (o meno) impegnative.

La filosofia di fondo di Skate è "fai cose belle, ottieni cose belle", ha dichiarato Full Circle, quindi indipendentemente dall'attività che i giocatori stanno svolgendo, progrediscono sempre verso nuove ricompense. Anche se non è stato detto molto al riguardo, sembra che le ricompense saranno oggetti di personalizzazione, "che vi daranno più modi per mostrare ciò che vi rende unici".

Per quanto riguarda le attività, Full Circle le suddivide in quattro categorie principali, anche se questo non significa che non ne verranno aggiunte altre in seguito, come "Sfide di arrampicata" che chiedono di sfruttare la verticalità, oppure giochi in stile acchiapparella.

Le Sfide sono brevi esperienze in solitaria a tempo che cambiano regolarmente e offrono sempre qualcosa di nuovo ai giocatori. I Pop-up sono eventi dinamici in giro per la città, gli Eventi della community sono eventi in cui i giocatori devono giocare insieme e i Throwdown sono eventi personalizzabili e avviati dagli utenti che permettono ai giocatori di "riunirsi, costruire amicizie (o magari rivalità), allenarsi o mettersi in mostra".

Ricordiamo che Skate - inizialmente presentato come Skate 4 - sarà free to play.