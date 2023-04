PlayStation, la lista dei giochi multiplayer in sviluppo aggiornata

La lista dei giochi multiplayer attualmente in sviluppo su PlayStation si è aggiornata e include sei differenti progetti annunciati ufficialmente da Sony, oltre al chiacchierato (ma non confermato) spin-off online di Horizon.

Alla luce dell'acquisizione di Firewalk Studios, di cui è stata data notizia nella giornata di oggi, l'elenco dei titoli riportato da Benji-Sales è il seguente:

Naughty Dog - The Last of Us Multiplayer

Firewalk Studios - tripla A per PS5 e PC

Bungie - nuova proprietà intellettuale

Deviation Games - nuova proprietà intellettuale

PlayStation London Studio - Online Fantasy Combat

Haven Studios - nuova proprietà intellettuale tripla A

Sappiamo che The Last of Us Multiplayer è il progetto più ambizioso di Naughty Dog, secondo Neil Druckmann, e ciò dice davvero parecchio di questa produzione, che punta senza dubbio a standard qualitativi strepitosi e potrebbe effettivamente smuovere il genere.

Stando a delle voci, Bungie lavora a un gioco live service, mentre l'esclusiva tripla A di Deviation Games pare avrà modalità single player e co-op e si sa poco sul gioco PS5 online di London Studio.