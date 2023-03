PS5: l'esclusiva AAA di Deviation Games pare avrà modalità single player e co-op

Il gioco tripla A esclusivo per PS5 di Deviation Games potrebbe avere sia delle modalità di gioco single player che cooperative in multiplayer. Questo dettaglio arriva dalla pagina LinkedIn di Derek Sunshine, il design director del titolo.

Il profilo di Sunshine menziona infatti che sta lavorando presso lo studio come "Design Direcotor per Solo/Co-op su un gioco AAA", che con tutta probabilità si tratta proprio del titolo esclusivo per PS5 nato dalla collaborazione tra PlayStation e Deviation Games, un team di veterani dell'industria e specializzati in particolare sugli sparatutto in soggettiva, tra cui Dave Anthony che ha lavorato per anni sul franchise di Call of Duty. Tra i fondatori c'era anche Jason Bludell, che tuttavia ha lasciato lo studio lo scorso settembre.

Per il momento il gioco di Deviation Games è avvolto nel mistero. È stato annunciato a giugno del 2021, con la produzione che è iniziata a dicembre dello stesso anno. Sempre grazie ai curriculum degli sviluppatori sappiamo che dovrebbe trattarsi di un FPS con elementi live service. Inoltre, le fasi di motion capture sono iniziate lo scorso agosto presso PlayStation Visual Arts Studios.

Forse maggiori dettagli in merito al progetto arriveranno nel corso di quest'anno durante un evento organizzato da Sony, dunque non rimane che attendere.