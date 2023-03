Diablo 4: date e orari dell'open beta su PC, PlayStation e Xbox

Tra pochi giorni avrà inizio la open beta di Diablo 4 che permetterà ai giocatori di provare in anteprima l'atteso action RPG di Blizzard su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One prima del debutto ufficiale nei negozi, fissato per il 6 giugno. Di seguito trovate i dettagli sul preload, date e orari, nonché le ricompense di questa fase di testing aperta a tutti.

L'open beta di Diablo 4 si svolgerà a partire dalle 17:00 italiane di venerdì 24 marzo e si concluderà alle 21:00 di lunedì 27 marzo 2023.

Il preload del client sarà disponibile a partire dalle 17:00 di domani, mercoledì 22 marzo, in modo di dare il tempo necessario a tutti di scaricare i file di gioco prima dell'apertura dei server. Trovate la open beta di Diablo 4 qui per PS5 e PS4, da qui per Xbox Series X|S e Xbox One e da Battle.net per PC. Se avete partecipato ai testing a numero chiuso della scorsa settimana invece non dovrete scaricare nulla, visto che il client è lo stesso.

Durante la open beta di Diablo 4 i giocatori potranno affrontare le fasi iniziali della campagna, nello specifico il prologo e l'intero Atto I, ed esplorare la prima zona, le Vette Frantumate. Potrete creare fino a un massimo di 10 personaggi scegliendo tra le classi Barbaro, Tagliagole, Incantatore, Druido e Negromante, che potrete portare fino al livello 25.

Se siete in cerca di una sfida inoltre potrete affrontare il temibile boss Ashava nel fine settimana, per la precisione dalle 18:00 alle 20:00 di sabato 25 marzo e tra le 07:00 e le 09:00 di domenica 26 marzo.

Ashava

Partecipando alla open beta di Diablo 4 inoltre riceverete varie ricompense nel gioco completo, a seconda dei progressi fatti:

Titolo Morto Iniziale/Vittima Iniziale: si ottiene raggiungendo Kyovashad con un personaggio.

Titolo Pioniere Prematuro/Pioniera Prematura: si ottiene raggiungendo il livello 20 con un personaggio.

Oggetto cosmetico Sacca del Lupo della Beta: si ottiene raggiungendo il livello 20 con un personaggio.

Trattandosi di una beta, potrebbero verificarsi problemi di sovraccarico dei server con lunghe code per il log-in, come accaduto con quella in accesso anticipato della scorsa settimana. In ogni caso Blizzard assicura che proprio grazie ai feedback dei test, il lancio di Diablo 4 avverrà nelle migliori condizioni possibili.