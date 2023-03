Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon risolverà il problema del calo della nascite in Giappone

Secondo Hideki Kamiya di PlatinumGames, director di Bayonetta, il nuovo gioco della saga - Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - è la soluzione al problema del calo delle nascite in Giappone.

Dovete sapere che il Giappone ha subito un rapido calo delle nascite, tanto che nel 2022 si è registrato il numero più basso di nuovi nati sin dal 1899 (anno di inizio delle registrazioni delle nascite). Fumio Kishida, primo ministro del Giappone, ha dichiarato che il Paese potrebbe addirittura non essere in grado di funzionare in futuro se i tassi di natalità non aumenteranno per contrastare l'invecchiamento della popolazione.

Hideki Kamiya ha però la soluzione ed è il nuovo gioco di PlatinumGames. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon spingerà infatti gli adulti a volere una figlia proprio come Cereza. Il messaggio è stato condivioso da Kamiya tramite il suo account giapponese ed è stato tradotto in inglese da Gamesradar.

Si tratta ovviamente di una battuta e Kamiya è noto per il suo stile sopra le righe, ma è innegabile che Cereza sia un bel personaggio e sarà apprezzato da chiunque giocherà l'avventura di Bayonetta Origins.

