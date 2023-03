Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, la nostra recensione

Già, perché questo curioso spinoff chiamato Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon , vanta una cura certosina per la direzione artistica quasi capace di ricordare i bei tempi andati di Clover Studio (il rimpianto team dalla cui caduta PlatinumGames è nata) e, anche se il suo look inconsueto ha portato molti a considerarlo una produzione secondaria, non è assolutamente il caso di sottovalutarlo. Oggi vi diremo come mai Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è tutto fuorché un gioco ignorabile, nella nostra recensione .

Una singola prova, però, non è sufficiente a garantire la salute della casa, specie per chiunque abbia ascoltato le voci apocalittiche che parlavano di pessimi piani di crescita e di seri problemi produttivi interni, risolti solo marginalmente da alcune provvidenziali "iniezioni" monetarie. Fatto sta che, parallelamente alle voci di sventura, giravano anche commenti molto più positivi in cui si calmavano le acque descrivendo un semplice periodo di trasformazione organizzativa e formazione di nuove leve, oltre che una discreta lista di prodotti sperimentali in lavorazione, pronti a cambiare faccia a una software house ormai nota quasi esclusivamente per i giochi d'azione.

Dopo un periodo buio, segnato da alcuni clamorosi passi falsi e da una comunicazione tutt'altro che brillante, l'arrivo di Bayonetta 3 ha rappresentato un'essenziale luce in fondo al tunnel per i fan di PlatinumGames . Vero, anche quel fenomenale action ha avuto uno sviluppo travagliato, ma almeno ha confermato come l'apprezzatissimo team giapponese guidato da Hideki Kamiya e Atsushi Inaba sia ancora ricco di notevoli talenti, oltre che capace di sfornare videogiochi di qualità.

La storia di Bayonetta Origins tra demoni, streghe e... fate?

Durante le prime battute di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, dovrete affrontare l'addestramento di Morgana. Vi assicuriamo che è più semplice di quanto crediate

La trama del terzo Bayonetta è stata una mezza delusione, in parte per via dell'inserimento forzato di una terza "fazione" nell'universo creato da Platinum e di alcuni elementi importanti della narrativa relegati a testi secondari, quando non del tutto abbandonati a se stessi. La cosa non ha avuto grandi effetti sulla qualità generale di quel titolo, e anzi il fatto che la scrittura fosse completamente al servizio del giocato ha per certi versi permesso agli sviluppatori di sbizzarrirsi con la campagna oltre ogni limite. Con Bayonetta Origins la situazione è però molto diversa.

Questo è una sorta di prequel dopotutto, dai ritmi più compassati e pervaso dal chiaro desiderio di trascinare i giocatori nel suo mondo; la storia è perciò un elemento molto più centrale nella produzione, e non è difficile rendersene conto fin dalle prime battute, che vi mettono nei panni di una Cereza ancora ingenua e timorosa, che decide di diventare una poderosa strega per poter salvare sua madre dalla prigionia a cui l'hanno costretta le altre streghe di Umbra.

Debole e isolata da quasi tutte le sue pari per via del tabù infranto dai suoi genitori, la ragazza viene accolta da Morgana, una strega esiliata che le insegna le basi della magia. Come ovvio che sia, la ricerca di potere di Cereza porta la ragazza a mettersi nei guai in tempo record, tanto da trascinarla nei meandri di una foresta oscura in compagnia di un demone evocato, per qualche strano motivo, nella sua bambola di pezza preferita. In un luogo dove nulla è come sembra ed esseri fatati hanno il controllo di ogni cosa, l'unica speranza di questa strana coppia sono un lupo bianco e la voce di un ragazzo misterioso.

La foresta in cui Cereza si perde è "fatata" nel vero senso della parola. Le fate saranno i vostri avversari principali per tutta la campagna

Sono vicende semplici, trattate con una finezza atipica se si considera che tra gli scrittori principali c'è ancora Kamiya (molto apprezzato come director, ma non certo un luminare quando si tratta di testi), e create prevalentemente per coprire alcuni "buchi" di Bayonetta 3, con particolare focus sulle fate e la loro natura. Non tutto vanta lo stesso livello di intelligenza, vero, per via di qualche scelta un po' troppo banale e della inevitabile tendenza del team giapponese a eccedere sul finale, ma se non altro viene sviluppato con maggior senso un multiverso ormai indispensabile per portare avanti il marchio in futuro. Molto piacevole persino la presenza di una narratrice principale, che dà al tutto un tono ancor più magico e surreale durante le peculiari scene d'intermezzo, con quest'ultime rappresentate come fossero pagine di un libro illustrato.

Insomma, siamo davanti a un titolo la cui narrativa è molto più adatta ai giocatori giovani rispetto a quelli a cui Kamiya e compagni ci hanno abituato, eppure la maggior cura riposta in tale aspetto la rende una delle più piacevoli della serie in generale.