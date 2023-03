The Wreck, la recensione di una visual novel che parla di quattro generazioni di donne

The Pixel Hunt lo fa, come di consueto, con una grazia tutta sua. Avevamo molto apprezzato Bury Me, My Love , avventura testuale che racconta la storia della migrante siriana Nour, alla ricerca di una vita migliore con l'aiuto, da remoto, del marito Majd. Il team torna a raccontare la storia di una donna, anzi, di quattro generazioni di donne , alle prese con legami familiari che, a volte, minacciano di strangolarle, esponendo la materia fragile di cui è fatta la vita umana. Ma The Wreck insegna anche che dal disastro può venire la rinascita, e che è possibile inventare un modo per riempire i buchi nel tessuto nella vita.

Il vetro dell'auto si rompe ancora e ancora, e il contenuto della borsa di Junon si sparge in tutte le direzioni all'intero della vettura. Il cervo è sempre lì ad aspettarla, a provocare l'impatto fatale che, ogni volta, la lascia senza fiato, il battito del cuore che rallenta, le funzioni vitali ridotte al lumicino. The Wreck non va per il sottile e tocca temi durissimi : il trauma fisico di un incidente stradale, e tutto ciò che ne consegue a livello psicologico; il divorzio; la malattia e la morte di persone care.

Figlia d'arte

Motore dell'avventura è il ricovero in ospedale, in gravissime condizioni, di Marie, madre della protagonista di The Wreck

Una chiamata improvvisa dal pronto soccorso di un ospedale francese porta Junon al capezzale della madre, Marie Demange, celebre artista colpita dalla rottura di un aneurisma cerebrale. Per ragioni ignote a Junon, la madre l'ha designata come unica responsabile per le difficili decisioni mediche da assumere nel caso in cui lei versi in stato d'incoscienza: ciò porta a degli attriti con la sorellastra, da lei affettuosamente soprannominata "Dididou", e insieme si interrogano sul perché di questa scelta da parte di Marie. Con il proseguire della storia, continua a verificarsi uno strano evento: ogni volta che Junon si mette alla guida della sua auto per uscire dall'ospedale, un cervo le taglia la strada e ne consegue un drammatico incidente stradale. Ciò porta allo scaturire dei ricordi passati di Junon che, alla soglia della morte, torna ai momenti più importanti della sua vita per riflettere su sé stessa e sulle persone a lei care, alla ricerca di un tremendo segreto che regge l'intera narrazione di The Wreck.

Ne scaturisce un flusso narrativo esuberante, con una mole notevole di testi a schermo e una qualità di scrittura nel complesso davvero pregevole. Il flusso di coscienza di Junon è travolgente, e spesso si possono seguire varie strade nei suoi pensieri cliccando sulle parole evidenziate all'interno delle frasi; ciò porterà a diversi sviluppi nei ragionamenti della giovane. The Wreck è un'avventura visuale, certo, ma il peso dei testi è notevole, anche se non si raggiunge la ragguardevole lunghezza dello script di Bury Me, My Love; che la parola scritta sia centrale lo si capisce fin da subito, dato che la schermata iniziale e il menu di pausa sono costituiti da un software di scrittura, e veniamo accolti dalle parole "Welcome, writer!". Coralie Maurin e Florent Maurin vogliono raccontare una storia che pone al centro l'importanza dell'autore come inventore di una realtà: la stessa protagonista, Junon, è una sceneggiatrice, e la sua vicenda ripercorre i momenti salienti della sua vita, quelli che l'hanno portata - nella buona e nella cattiva sorte - a scoprire di poter essere autrice di sé stessa.

Ripercorrendo i suoi ricordi, Junon viene guidata da alcune parole chiave che il giocatore può selezionare a schermo

Nelle cinque ore di durata di The Wreck (che presenta ampi margini di rigiocabilità, al fine di esplorare altri lati della vicenda ed effettuare altre scelte nei percorsi di pensiero e di dialogo di Junon, al di là della scelta decisiva presente nel finale) il ritmo perde di mordente solo in rare occasioni, e nel complesso abbiamo apprezzato l'invito di The Pixel Hunt a indugiare nella memoria, ripercorrendo più volte i ricordi più importanti della vita di Junon: si tratta di una scelta di design ben precisa, volta a farci prestare la massima attenzione anche ai minimi particolari, con meccanismi che ci hanno ricordato quanto recentemente fatto da Sam Barlow con il suo Immortality.