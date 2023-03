Dead Island 2, la durata della campagna rivelata dagli sviluppatori

Quale sarà la durata di Dead Island 2? L'art director del gioco, Adam Olsson, ha rivelato nel corso di un'intervista che per completare la campagna seguendo le missioni principali e qualche incarico secondario serviranno all'incirca venti ore.

"Non saprei esattamente", ha spiegato Olsson ai microfoni di Wccftech. "Credo che le indicazioni parlino di circa venti ore laddove si prenda parte anche ad alcune missioni secondarie e altre attività. Sono questi i dati che abbiamo."

Quando gli è stato chiesto se il conto includesse le side quest, l'art director ha detto "sì, alcune di esse, ma bisogna considerare che oltre a questi contenuti ci sono la modalità cooperativa, i collezionabili e la possibilità di rigiocare la campagna con un personaggio differente, se lo si desidera."

Come saprete, abbiamo provato Dead Island 2 nei giorni scorsi e la sensazione è quella di trovarsi di fronte a un'esperienza piuttosto corposa, tradizionale nella sua struttura ma dotata di diverse idee efficaci.

Lo stesso Olsson ha detto che nel gioco ci sono più armi di quante riesca a ricordarne, e ieri abbiamo pubblicato un video che mostra dieci modi per uccidere gli zombie in Dead Island 2: la libertà offerta ai giocatori sarà parecchia e ci so potrà davvero sbizzarrire.