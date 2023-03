Dead Island 2: le impressioni dopo averlo giocato oltre sei ore!

In quell'occasione ci fecero testare una porzione di gioco avanzata e decontestualizzata da tutto il resto, difficile quindi capire che tipo di struttura proponesse davvero Dead Island 2. Le parole a mezza bocca degli sviluppatori ci avevano sì indirizzato lontani dal classico open world, ma oramai certe terminologie possono essere interpretate in troppi modi per fornire indizi davvero precisi sulla natura di un progetto, incluso il concetto di livello "wide linear" applicabile, ora lo sappiamo con certezza, a questo atteso seguito. Anche se questa non è l'unica cosa che abbiamo scoperto di Dead Island 2 durante queste sei ore , rimarrà fino alla fine della nostra prova la più preziosa...

È una sottigliezza che non ci aspettavamo da un gioco che credevamo molto più spartano, quindi se vogliamo in linea con il suo predecessore. Il primo Dead Island non aveva davvero nulla di cinematografico, in questo seguito c'è invece una sensibilità nella costruzione di ogni scena molto interessante: la musica e la nebbiolina al punto giusto e al momento giusto, l'uso dei colori e dell'illuminazione. Se il gioco non si rivelasse all'altezza, ricorderemo comunque i suoi set.

Dead Island 2 è denso , non solo graficamente, e a quanto pare sembra anche capace di dosare con cura i momenti più intensi con l'esplorazione più attenta. Abbiamo sgomitato tra gli zombie, controllato da cima a fondo villette stile messico, ci siamo arroccati in una reggia con piscina insieme ad una famiglia di ricconi distrutta dal risentimento, e abbiamo fatto avanti e indietro tra Bel-air e dintorni. Dead Island 2 prevede anche un po' di backtracking , quindi rivisiteremo mappe in cui siamo già stati, ma quando accadrà spesso troveremo ad aspettarci diverse sorprese, a partire da un'atmosfera completamente diversa: quando siamo ritornati a Bel-air dopo una lunga missione era notte invece che giorno, e questo ci ha colto di sorpresa, ci ha fatto capire che Dead Island 2 potrebbe avere diversi assi nella manica, come la capacità di modificare profondamente le sue mappe e i nemici nei paraggi a seconda delle necessità.

Gli aspetti migliori di Dead Island 2 sono quasi sempre legati alla sua struttura lineare, inclusa la grafica . Gli sviluppatori potevano rilanciare con un altro open world, con il suo inevitabile copia e incolla, e invece eccoci qui alle prese con una quantità sorprendente di elementi grafici unici per ogni mappa, tra oggetti di scena e texure, capaci tutt'insieme di offrire spettacolari lampi di fotorealismo. Quella proposta è una Los Ang... Hell-A molto colorata, vibrante, ancora fulgida; del resto la minaccia zombie è appena iniziata, e tutto è rimasto fermo a poche ore prima. Non sono da meno gli zombie che popolano il gioco, costruiti con dettaglio eccezionale e assemblati a strati, in modo che i nostri colpi lacerino realisticamente e progressivamente protezioni, vestiti, carne e muscoli, fino a spezzarne le ossicine malconce.

Il combattimento è molto semplice ed è composto da due colpi di diversa velocità e potenza, un calcio che allontana i nemici e, a seconda della carta equipaggiata, la possibilità di parare o schivare in una qualsiasi direzione. C'è un contrattacco e potremo mirare le diverse parti del corpo dei nemici, per esempio in modo da evitare armature che non farebbero altro che danneggiare le nostre armi, o spappolando le gambe agli zombie più veloci che naturalmente continueranno a trascinarsi, famelici, verso le nostro caviglie. Aiuta, in questi casi, il risolutivo pestone sulla testa che metterà una volta per tutte fine alla voracità del tanto, caro ma poco estinto, zombie. Anche da questo punto di vista ci si poteva aspettare qualcosa di più, ma in fondo siamo perfettamente in linea con altri giochi (molto) simili già in circolazione.

Le abilità innate dei sei personaggi di Dead Island 2 altro non sono che carte bonus che ci vengono regalate all'inizio del gioco, ma non sono le uniche che troveremo. Le carte , che si nasconderanno ovunque, sono infatti il sistema che ci permetterà di allineare il personaggio in base al nostro stile di gioco, e sono suddivise in quattro tipologie: le carte capacità, quelle superstite, quelle ammazzazombi e quelle numen, ovvero le più potenti, legate forse a delle mutazioni importanti che colpiranno il nostro personaggio. Non abbiamo ancora capito la differenza tra le altre categorie, le carte che abbiamo trovato ci sono sembrate tutte piuttosto simili. Strano e pericoloso: chiaramente uno dei potenziali punti deboli di Dead Island 2.

Tavoli da lavoro

Sparsi per le mappe troveremo dei tavoli da lavoro che ci permetteranno di riparare le armi a disposizione e quelle che conserveremo nell'inventario (i due inventari sono divisi), oltre che a modificarle per renderle più forti, più resistenti o capaci di danno elementale come scosse elettriche e spettacolari fiammate. Gli ingredienti si trovano facilmente in giro, e possono essere utilizzati anche per creare medikit. Tutto molto simile a Dead Island e naturalmente a Dying Light; nel caso di Dead Island troviamo anche momenti più creativi nei quali è possibile sfruttare fonti d'acqua, come tubi per innaffiare, e per esempio la batteria di una macchina, per eliminare più zombie contemporaneamente con una bella scossa. La prima volta è una soluzione divertente, ma quando ripasseremo da quelle parti lo sarà altrettanto? Ci piacerebbe vedere queste mappe trasformarsi, diventare sempre più pericolose proponendo anche nuove opportunità, ma forse stiamo correndo troppo con la fantasia.

Come forse avrete intuito, questo Dead Island 2 si sta rivelando un gioco promettente e, considerando la direzione presa da Techland, molto diversa nella struttura e nelle tonalità, anche piuttosto fresco. Insomma, non un doppione e il rischio c'era. Rimangono tanti gli elementi di cui vorremmo sapere di più, di cui serve sapere di più per capire davvero in che modo si evolverà il gioco lungo la sua trama. Per esempio, tornare su mappe già esplorate può essere una cosa positiva se queste saranno sempre riproposte insieme a qualche sorpresa; dubbi anche sul numero di zombie che potremo vedere su schermo, visto che al momento le parti più difficili sono quelle contro creature che potremo definire boss veri e propri, più che i normali non morti; delle carte invece abbiamo già parlato, saranno di numero sufficiente e abbastanza creative? C'è poi da provare la modalità cooperativa che supporterà tre giocatori contemporaneamente, e su cui non abbiamo potuto mettere le mani, capire in che modo è studiata la rigiocabilità, e su che binari si assesterà la trama.