Mighty DOOM ha già 1 milione di giocatori in pre-registrazione, prima dell'uscita

Mighty DOOM ha intenzione di portare a termine una missione piuttosto ardua: trasportare la celebre serie di id Software in ambito mobile, attraverso una totale reinterpretazione del gioco in chiave fumettosa, ma sembra che l'idea abbia attirato molti utenti visto che ci sono già 1 milione di giocatori in pre-registrazione per il titolo.

La data d'uscita di Mighty DOOM, come riferito in precedenza, è il 21 marzo 2023, ma già da qualche giorno è possibile effettuare una pre-registrazione per un accesso anticipato al gioco, attraverso un soft launch che ha consentito una fase di test più approfondita, attraverso un ingresso graduale sul mercato che culminerà nel lancio vero e proprio.



Mighty DOOM è ambientato in una versione cartoonesca del violento e sanguinoso universo creato da id Software, strutturato come un run & gun inquadrato dall'alto e con scorrimento verticale. Il gameplay è dunque radicalmente diverso da quello classico della serie, con protagonista una versione "deformed" del DOOM Slayer.

La meccanica di gioco si avvicina al twin stick shooter, con una grande quantità di nemici da affrontare tutti tratti dall'universo di DOOM, ovviamente rielaborati secondo la chiave cartoonesca di Mighty DOOM, tra i quali anche alcuni celebri boss.