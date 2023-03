LG OLED serie C3: prezzi ufficiali per l'Italia annunciati dalla compagnia

LG ha annunciato i prezzi ufficiali in Italia per la nuova serie di TV OLED serie C3, destinati ad essere i nuovi punti di riferimento per quanto riguarda i display OLED da casa anche sul fronte dei videogiochi, visti gli ottimi risultati raggiunti dalla serie precedenti della stessa compagnia.

Prima di passare all'elenco, bisogna premettere che si tratta dei prezzi di listino al lancio dei nuovi televisori, che peraltro non sono ancora disponibili ma sono attualmente in preordine, con lancio previsto per il 24 marzo 2023. Per questo appaiono piuttosto alti, considerando che nel giro di qualche mese probabilmente si assesteranno su quote decisamente più abbordabili. Vediamo dunque i prezzi dei nuovi modelli:

LG OLED evo C3 42 pollici - TBA

LG OLED evo C3 48 pollici - 1.699€

LG OLED evo C3 55 pollici - 2.099€

LG OLED evo C3 65 pollici - 2.899€

LG OLED evo C3 77 pollici - 4.199€

LG OLED evo C3 83 pollici - 5.499€

Chi effettua il preorder entro il 24 marzo potrà partecipare alla promozione organizzata da LG, che consente di ottenere in abbinamento anche la soundbar SC9S, appositamente progettata per la nuova linea di TV LG, con supporto per Dolby Atmos e DTS:X e WOWCAST.

LG OLED C3, il nuovo design dei modelli 2023

La soundbar costerebbe 999 euro ma può essere acquistata in bundle con il 55 pollici per 2598 euro e con il 65 pollici per 3199 euro.

Per fare un confronto, questi erano i prezzi di lancio della serie precedente nel 2022:

OLED42C24LA (42"): 1.399 euro

OLED48C24LA (48"): 1.699 euro

OLED55C24LA (55"): 2.099 euro

OLED65C24LA (65"): 2.999 euro

OLED77C24LA (77"): 3.499 euro

OLED83C24LA (83"): 5.499 euro

I prezzi sono dunque piuttosto allineati, con 100 euro in meno per il 65 pollici e la strana variazione di 700€ in più per il 77 pollici. Visto l'andamento, è possibile che anche il 42 pollici C3, ancora da annunciare, possa avere un prezzo simile al precedente, ovvero sui 1.399 euro.

Come riferito in precedenza, bisogna considerare che si tratta dei prezzi di listino iniziali, che verosimilmente cambieranno in maniera evidente nel corso dei mesi e durante i periodo di promozioni e sconti speciali.

La serie di OLED C3 riprende in gran parte le caratteristiche della serie C2 del 2022, non monta il nuovo pannello MLA della serie G3 ma ottiene il nuovo processore α9 AI Gen6, che consente alcune evoluzioni in termini di elaborazione dell'immagine, oltre alla nuova versione del sistema operativo WebOS.