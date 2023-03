Demon Slayer, il cosplay di Mitsuri Kanroji di Pamdroid18 sembra innocente ma letale

Mentre Demon Slayer procede verso il nuovo arco narrativo rappresentato dalla terza stagione, torniamo a vedere un cosplay di Mitsuri Kanroji, in questo caso da parte dell'ottima Pamdroid18 che riesce perfettamente nell'impresa di riprodurre il personaggio.

La modella riprende un personaggio alquanto gettonato dalle cosplayer, interpretandolo davvero in maniera notevole in questo scatto su Instagram, con tanto di figurina originale accanto per dimostrare il livello di fedeltà raggiunto. Mitsuri fa parte dei Demon Slayer Corps, ricoprendo il ruolo di Love Hashira, che ben si associa al suo carattere sempre ben disposto nei confronti degli altri e appassionato.

Tuttavia, il suo essere fortemente sentimentale è controbilanciato anche dalla fermezza con cui combatte i demoni, cosa che la rende uno dei Demon Slayer più potenti e temibili, nonostante l'aspetto da fragile e trasognata ragazza. Questo contrasto emerge anche in ciò che la spinge a entrare a far parte dei Demon Slayer Corps, visto che il fine ultimo è trovare un marito, specificamente un uomo che sia più forte di lei in combattimento, ma l'impresa non è affatto semplice.

Pamdroid18 riesce a riprodurre perfettamente il personaggio in questione sia dal punto di vista dell'abito, che riprende quello standard della combattente nella serie, sia per la particolare capigliatura variopinta, così come anche il make-up e il particolare colore degli occhi.

