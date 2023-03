Pokémon: il cosplay di Misty da chocolatcos0 saluta Ash e la fine di un'era

Pokémon si prepara a una serie animata completamente nuova, che per la prima volta vedrà l'arrivo di nuovi protagonisti e il "pensionamento" di quelli storici con Ash e la compagnia classica, con questo cosplay di Misty, da parte di chocolatcos0 che intende celebrare la fine di un'era.

La modella in questione riprende lo stile classico del personaggio con quella che si può considerare la "divisa" storica di Misty, compagna di viaggio di lungo corso del protagonista Ash. La capopalestra di Celestopoli, è presente nelle avventure di Pokémon fin dalla prima serie animata, ambientata nella regione di Kanto.

Anche in questo caso, l'interpretazione di chocolatcos0 restituisce un'immagine un po' più adulta rispetto alla Misty originale, ma lascia invariato lo spirito vivace e allegro che è tipico del personaggio, riprodotto davvero con grande efficacia dalla modella in questa foto.

Misty è specializzata in pokémon di tipo acqua e qui viene rappresentata con la sua tenuta classica: canottiera gialla, pantaloni corti di jeans, bretelle rosse e l'iconica capigliatura rossa con coda sbarazzina riprodotta in maniera perfetta. Non manca ovviamente la Pokéball, pronta ad essere lanciata per acchiappare qualche creatura.

