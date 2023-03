League of Legends: l'executive producer Greg Street lascia Riot e la guida del nuovo MMO

Riot Games ha perso la guida del nuovo progetto MMO legato a League of Legends, con l'executive producer Greg Street che ha deciso di lasciare la compagnia e il suo ruolo all'interno del gioco attualmente in sviluppo, destinato a rappresentare una produzione importante nel mondo di Riot.

Non abbiamo ancora molte informazioni sul titolo in questione, nonostante sia stato annunciato come MMO di League of Legends già nel tardo 2020, ma dovrebbe trattarsi di un tentativo di Riot Games di lanciarsi nel mercato dei MMORPG, cosa non facile ma che il team sembra poter affrontare senza troppi problemi.

Purtroppo, Street ha deciso di lasciare la compagnia per "una combinazione di considerazioni personali e professionali", legate a quanto pare a qualche evento piuttosto doloroso, in base a quanto emerso nel messaggio visibile all'interno del tweet qui sotto.

"Mentre ero in pausa mi sono ritrovato a pensare alla mia carriera. Il dolore ha un suo modo di far mettere a fuoco cosa importa veramente (sebbene ovviamente non lo auguri a nessuno). E dopo 9 anni in Riot, penso sia giunto il tempo per qualcosa di nuovo". Street lascerà dunque Riot Games e non sappiamo ancora quale sarà la sua prossima esperienza, tuttavia ha assicurato di lasciare il progetto in buone mani, con un "team fantastico".

In precedenza, il producer aveva lavorato a Age of Empires e World of Warcraft, e proprio a quest'ultimo dovrebbe guardare il nuovo progetto MMO di League of Legends, in attesa di capire più precisamente di cosa si tratti.