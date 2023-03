Remnant 2: un nuovo trailer gameplay mostra la classe Gunslinger

Non abbiamo ancora visto molto di Remnant 2, annunciato ai The Game Awards 2022 come un'ottima sorpresa visti i risultati raggiunti con il primo capitolo, pertanto accogliamo con piacere questo nuovo gameplay trailer incentrato sulla classe Gunslinger, uno delle specializzazioni tra le quali poter scegliere il proprio personaggio.

Il gioco è stato presentato con un primo trailer ai TGA 2022 come un'evoluzione diretta di Remnant: From the Ashes, un action RPG con visuale in terza persona particolarmente apprezzato e caratterizzato da un ritmo piuttosto intenso e una notevole varietà di ambientazioni e situazioni di gioco.

In questo video possiamo vedere qualcosa di Remnant 2, anche se il team specifica che si tratta ancora di una versione pre-alpha, dunque assolutamente non indicativa della qualità del gioco in versione definitiva.

Nonostante sia ancora un progetto totalmente in sviluppo, possiamo comunque dedurre già alcuni aspetti del gioco, che sembra ricalcare la struttura del predecessore e proporre nemici e personaggi sempre molto peculiari. Gunfire Games ha concesso questo video gameplay a IGN e potete vederlo qui sopra: si tratta di sequenze concentrate specificamente sul Gunslinger.

Quest'ultimo è essenzialmente un pistolero, rappresentato proprio secondo i crismi classici dei film western, con tanto di cappello a falda larga, sciarpa a coprire il volto e armato di revolver e fucile, per variare intensità e ritmo di attacco anche in base alla distanza dal nemico.

Anche in questo gioco, umani sopravvissuti si ritrovano a combattere creature inquietanti attraverso vari mondi con caratterizzazioni anche molto differenti tra loro, in singolo o in multiplayer cooperativo. Potete conoscerlo meglio nel nostro speciale su tutto quello che sappiamo sul nuovo survival shooter di Gunfire Games.