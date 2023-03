S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verrà mostrato in video alla GDC 2023 a marzo

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sta per tornare a mostrarsi, visto che GSC Game World ha promesso di fornire un'altra "occhiata esclusiva", probabilmente attraverso un nuovo video, al gioco in sviluppo in occasione della GDC 2023, che si terrà a marzo.

Più precisamente, l'evento con protagonista il team ucraino è fissato per il 23 marzo 2023, attraverso una collaborazione con Nvidia che vede GSC Game World presentare un panel sull'Nvidia Omniverse Audio2Face, in occasione del quale verrà mostrato anche qualcosa di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

È probabile, tuttavia, che non si tratti di un trailer esteso o particolarmente curato, essendo un materiale che sembra essere destinato soprattutto agli addetti ai lavori che parteciperanno alla presentazione, più che al grande pubblico. La tecnologia Nvidia in questione si incentra sull'elaborazione delle animazioni facciali anche in base al parlato e alle differenti localizzazioni, dunque è probabile che si veda qualcosa riguardante questo particolare ambito. In ogni caso, il team ha riferito specificamente che fornirà qualche nuovo scorcio sull'atteso gioco.

"Partecipate a questa sessione per capire come gli sviluppatori di GSC stanno adottando la tecnologia AI generativa di Nvidia nei loro processi di lavoro", si legge nella descrizione dell'evento. "Presenteremo un frammento esclusivo di S.T.A.L.K.E.R. 2 e come questo affronti le sfide di lavorazione nell'ambito dell'animazione facciale e dei processi di localizzazione, Poi introdurremo l'SDK di Omniverse Audio2Face AI, come questo può aiutare a risolvere queste sfide e in che modo venga implementato nei processi di sviluppo".

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è in sviluppo per PC e Xbox Series X|S su Unreal Engine 5, non ha ancora una data d'uscita ma attualmente è ancora previsto per il 2023, con uscita direttamente su Xbox Game Pass al day one. Lo scorso dicembre, un gameplay trailer con combattimenti aveva confermato il periodo di uscita, anche se al riguardo ci sono poche certezze, vista anche la difficoltà ulteriore costituita dalla guerra in Ucraina, dove GSC Game World ha la propria sede.