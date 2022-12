S.T.A.L.K.E.R. 2: un gameplay trailer con combattimenti conferma il periodo di uscita

Come promesso, oggi è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, intitolato "Come to Me", che potrete visualizzare nel player poco più sotto.

Il filmato seppur non particolarmente lungo, ci offre un nuovo assaggio dello sparatutto open world di GSC Game World, mostrando varie location e sequenze di combattimento contro umani e mutanti. Nel mezzo possiamo vedere anche varie bocche da fuoco e gadget mortali e, di sfuggita, le meccaniche relative alla gestione dell'inventario.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è attualmente in sviluppo per PC e Xbox Series X|S, con periodo di uscita programmato durante il 2023, come confermato dal trailer di oggi. Al lancio inoltre il gioco sarà disponibile nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Il titolo sta vivendo uno sviluppo travagliato a causa dell'invasione Russa in Ucraina, la patria di GSC Game World, che chiaramente sta rallentando i lavori. Parte del team di sviluppo si è anche arruolato per combattere l'esercito russo e purtroppo alcuni hanno perso tragicamente la vita.