Steam: svelati i titoli più giocatori del 2022, vincono i free-to-play

Nel 2022 su Steam i titoli più giocati sono stati in larga parte free-to-play, almeno quelli della fascia più alta, quella da 240.000 giocatori simultanei, dove troviamo Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Yu-Gi-Oh! Master Duel, PUBG Battlegrounds, Lost Ark, Goose Goose Duck, Dota 2 e Destiny 2, tutti giochi ad accesso gratuito, cui si aggiungono una manciata di titoli con prezzo premium: Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare II, Dying Light 2: Stay Human e Ark: Survival Evolved.

La fascia da 130.000 giocatori e più comprende comunque alcuni free-to-play come Team Fortress 2, Path of Exiles e Multiversus, ma è più ricca di giochi a prezzo premium come Naraka Bladepoint, GTA V, Monster Hunter Rise, Total War: Warhammer III, Cyberpunk 2077, New World, VRising, Rust e Wallpaper Engine.

Anche nella fascia da 75.000 giocatori c'è una prevalenza di giochi con prezzo premium con soli tre free-to-play: Unturned, War Thunder, Warframe e The Sims 4. Gli altri giochi sono: Warhammer 40.000 Darktide, Vampire Survivors, Dead by Daylight, FIFA 23, Rainbow Six Siege, The Forest, LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, Left 4 Dead 2, Football Manager 2023, FIFA 22, Terraria, Valheim, Football Manager 2022, Warhammer: Vermintide 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Raft, Dread Hunger, Need for Speed Heat, Civilization VI.

Sostanzialmente pare che i free-to-play di maggior successo riescano a catalizzare l'attenzione generale facendo numeri enormi, ma tendendo a diradarsi quando il successo è medio.