S.T.A.L.K.E.R. 2, uno degli sviluppatori è morto per difendere l'Ucraina dall'invasione russa

Vladimir "Fresh" Yezhov, uno degli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, è morto per difendere l'Ucraina dall'invasione russa, che purtroppo va avanti ormai da quasi un anno e ha prodotto atroci sofferenze tanto fra la popolazione civile quanto fra i militari che si sono ritrovati a combattere questa guerra.

Ingegnere elettronico di appena 38 anni, game designer presso GSC Game World, Yezhov è rimasto ucciso nei pressi di Bakhmut, nel mezzo di una lunga serie di scontri sanguinosi di cui lui stesso aveva fornito drammatiche testimonianze, parlando di come un suo grande amico fosse stato colpito a morte dalle truppe russe.

Il team di sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, come sappiamo, sta vivendo una situazione estremamente complicata, con parte dei dipendenti impegnati a lavorare in condizioni a dir poco precarie e parte arruolata nell'esercito ucraino per difendere il paese dall'aggressione voluta da Putin.

Per questi motivi probabilmente il lancio del gioco non avverrà a breve, sebbene GSC Game World abbia ribadito l'intenzione di pubblicare il titolo nel 2023, nonostante tutte queste difficoltà.