S.T.A.L.K.E.R. 2, l'uscita non avverrà prima del 2024 o 2025 per un insider

L'uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl non avverrà prima del 2024 o 2025, stando a quanto riportato dall'insider russo Vitaly Kazunov sul sito iXBT Games.

Come sappiamo, Microsoft pare stia cancellando i preorder di S.T.A.L.K.E.R. 2 e ciò fa pensare che il gioco sia stato rinviato indefinitamente a causa delle difficilissime condizioni in cui si trova a operare il team di sviluppo ucraino.

Ebbene, alcune fonti sostengono che molti degli sviluppatori che hanno lavorato al progetto abbiano lasciato lo studio circa sei mesi fa e che ai nuovi assunti sia stato chiesto di realizzare da capo gran parte degli asset.

La forte incertezza circa il futuro di S.T.A.L.K.E.R. 2 e di GSC Game World renderanno certamente impossibile un lancio del gioco nel corso del 2023, ma a quanto pare sono improbabili anche le finestre del 2024 e del 2025.

Per il momento, come detto, si tratta solo di rumor: di recente il team di sviluppo ha dichiarato che S.T.A.L.K.E.R. 2 non è stato rinviato, almeno non ufficialmente, in attesa di capire cosa accadrà in Ucraina.