S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato rinviato? La risposta di GSC Game World

Un portavoce di GSC Game World ha commentato le recenti voci riguardo a un possibile rinvio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, dichiarando che il lancio non è stato rinviato internamente, per quanto in ogni caso lo studio non sia ancora in grado di indicare un periodo di uscita preciso.

Come riportato in una precedente notizia, Microsoft Xbox sta cancellando i preorder di S.T.A.L.K.E.R. 2, mentre su Steam ora viene riportato "Dicembre 2023" come periodo di uscita, facendo ipotizzare che il gioco sia stato posticipato indefinitamente a causa della delicata situazione in Ucrania, patria degli sviluppatori.

Un portavoce di GSC Game World ha fondamentalmente smentito tali ipotesi, spiegando che Microsoft sta annullando i preorder semplicemente perché il gioco non ha ancora una data di uscita precisa.

"Abbiamo dovuto posticipare la data di uscita dopo che la guerra è iniziata, abbiamo annunciato che uscirà nel 2023 durante il Microsoft Extended Show di quest'estate", ha dichiarato il portavoce di GSC Game World alla redazione di Wccftech. "Microsoft rimborsa i preordini dei giochi che non hanno una data di uscita precisa. Il gioco sarà disponibile per il preordine su Xbox non appena annunceremo la data esatta. La finestra "dicembre 2023" è un placeholder fino a quando non saremo pronti a condividere la nuova data di pubblicazione. Al momento possiamo dire che S.T.A.L.K.E.R. 2 uscirà nel 2023."

S.T.A.L.K.E.R. 2

Questo tuttavia non esclude a priori un eventuale rinvio in futuro del gioco. Lo studio ha ripreso lo sviluppo da alcuni mesi dopo una pausa forzata dovuta alla guerra in Ucraina, ma la situazione sembrerebbe precaria, tanto che alcuni dei membri sviluppatori sono addirittura impegnati direttamente nel conflitto. Insomma la decisione di posticipare nuovamente S.T.A.L.K.E.R. 2 non stupirebbe più di tanto.