S.T.A.L.K.E.R. 2: Microsoft pare stia cancellando i preorder, rinviato indefinitamente?

Dalla Polonia arriva un rumor inquietante ma purtroppo anche piuttosto verosimile, in base al quale Microsoft starebbe cancellando i preorder di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, facendo pensare al fatto che il gioco sia stato posticipato indefinitamente, senza dunque un periodo di uscita preciso.

In effetti, dal rinvio al 2023 non è mai stata data una data di uscita precisa per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ma dopo la presentazione con il nuovo trailer all'Xbox Games Showcase di giugno c'era una certa speranza di vederlo, in versione definitiva, non troppo lontano nel tempo.

La mossa di cancellare i preorder (sempre che sia confermata, visto che al momento è solo una voce di corridoio), potrebbe invece indicare ancora una notevole incertezza per quanto riguarda la tempistica di lancio del gioco.

D'altra parte, proprio in occasione dell'ultima presentazione lo scorso giugno abbiamo avuto un'idea precisa delle condizioni in cui si trova il team di sviluppo GSC Game World: essendo uno studio ucraino, si è ritrovato a subire l'invasione russa e in mezzo agli scontri nella zona di Kiev, proprio nel cuore della guerra in Ucraina.

Successivamente, il team ha ripreso lo sviluppo dopo un'ovvia pausa imposta dagli eventi, ma alcuni degli sviluppatori sono addirittura impegnati direttamente nel conflitto, cosa che la dice lunga sulla situazione ancora precaria in cui si trova il team e di conseguenza i lavori sul gioco.

Alla luce di tutto questo, non stupirebbe un eventuale ritardo ulteriore, nonostante il preorder Steam riporti già la data di dicembre 2023, cosa che potrebbe spostarlo anche all'anno successivo. In ogni caso, attendiamo eventuali conferme da parte di GSC Game World e Microsoft.