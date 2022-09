Marvel: il gioco di Amy Hennig avrà Captain America e Black Panther nella WW2?

Siamo ancora in attesa di conoscere i dettagli del nuovo gioco di Amy Hennig, autrice di Uncharted, ma sappiamo che si tratta di un titolo Marvel, che secondo alcune nuove voci di corridoio potrebbe vedere protagonisti Captain America e Black Panther nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

A svelarlo è l'account Twitter MCU Status, una sorta di specialista in voci di corridoio e notizie riguardanti il mondo Marvel, a cui ovviamente appartiene anche la nuova produzione di Skydance New Media, da parte di Amy Hennig e il suo team. "Abbiamo sentito che il nuovo gioco di Skydance Media sarà un'avventura ambientata nella Seconda Guerra Mondiale con Captain America e Black Panther", si legge nel tweet, "Il duo affronterà le forze di Idra".



Si tratterebbe dunque di un'ambientazione decisamente classica, addirittura storica, per i super-eroi in questione, non nuova per Captain America ma più peculiare per quanto riguarda Black Panther. Sarebbe sicuramente un punto di partenza curioso e interessante, anche se non ci sono al momento conferme sulla questione.

Sappiamo infatti che Hennig sta sviluppando un gioco su licenza Marvel, ma a parte questo non sono stati diffusi altri dettagli sull'argomento, sebbene in precedenza fossero emerse voci sulla possibilità che si trattasse di un titolo sui Fantastici 4. È possibile che il gioco in questione possa essere presentato nel corso dell'evento Marvel al D23 2022, fissato per il 10 settembre alle ore 19:00. Seguiremo la questione da vicino, dunque attendiamo eventuali sviluppi.