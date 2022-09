Xbox Series S a tema Game Of Thrones: House Of The Dragon presentata da Microsoft

Microsoft ha organizzato un altro concorso che mette in palio Xbox Series S in edizione speciale, in questo caso con una spettacolare versione a tema Game Of Thrones: House Of The Dragon, visibile nel tweet riportato qui sotto.

Si tratta di una delle molte iniziative di questo tipo intraprese da Microsoft in questi anni, che hanno coinvolto peraltro anche Game of Thrones in passato. Anche in questo caso, la personalizzazione è davvero notevole, trasformando Xbox Series S in un pezzo da collezione di grande impatto.



Anche in questo caso, per vincere basta effettuare il retweet del messaggio Microsoft, ma questo consentirà solo di entrare nel sorteggio, dunque si tratta di una vera e propria lotteria. Per partecipare, è sufficiente avere un account Twitter (o crearlo), seguire l'account Xbox ed effettuare il retweet del messaggio con l'hashtag #xboxwillreignsweepstakes.

Per il resto, è necessario avere almeno 18 anni e risiedere in uno dei paesi dove è presente il servizio Xbox Live, inoltre è necessario rimanere follower di Xbox per almeno 21 giorni dopo il periodo di validità del concorso, che si conclude il 26 ottobre 2022, partendo oggi.