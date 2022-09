Battlefield 2042: il creative director Lars Gustavsson lascia DICE dopo 22 anni

DICE registra una defezione di grande importanza, con l'uscita di scena di Lars Gustavsson, creative director impegnato sulla serie Battlefield da tempo, in seguito a una carriera all'interno del team svedese durata 22 anni.

La notizia dell'abbandono di Gustavsson è stata riferita da Byron Beede in post sul blog ufficiale che parla anche del futuro di Battlefield 2042 e della serie Battlefield in generale, che come sappiamo sta attraversando una vera e propria rivoluzione, sotto la guida di Vince Zampella di Respawn.

"Lars Gustavsson, che è stato parte del franchise fin dall'inizio ed è conosciuto affettuosamente come Signor Battlefield, ha deciso che era pronto per una nuova avventura", si legge nel messaggio di Beede, "Lars ha dedicato un'importante parte della sua vita alla serie ed è orgoglioso di aver aiutato a dare forma al franchise fino a oggi. È anche felice di passare il testimone alla nuova generazione di creatori di Battlefield in DICE, Ripple Effect, Industrial Toys e Ridgeline Games".

Con l'uscita di scena di Gustavsson, il team alla guida di Battlefield sarà costituito da Vince Zampella e Rebecka Coutaz di DICE, oltre a Christrian Grass di Ripple Effect Studios e Alex Seropian di Industrial Toys, nella nuova organizzazione voluta da EA per "creare un universo connesso per Battlefield".

Peraltro, nello stesso messaggio abbiamo saputo che la campagna narrativa è in sviluppo presso Ridgeline Games, il nuovo team di Marcus Lehto, anche questo all'interno della nuova organizzazione generale.