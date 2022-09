Battlefield: campagna narrativa in sviluppo presso Ridgeline Games, il nuovo team di Marcus Lehto

Electronic Arts ha svelato il nome del nuovo team dedicato a Battlefield e guidato da Marcus Lehto: Ridgeline Games. Scopriamo anche che lo studio si occuperà di creare una campagna narrativa per l'universo di Battlefield.

"È un grande onore avere l'opportunità di collaborare con DICE e Ripple Effect e di guidare l'espansione delle opportunità narrative e di sviluppo dei personaggi nella serie Battlefield", ha dichiarato Lehto, Game Director e responsabile di Ridgeline Games.

EA dichiara, tramite un comunicato ufficiale: "Ridgeline Games si concentra sulla costruzione di uno studio eterogeneo in cui la voce di ognuno è valorizzata e in cui la creazione di un forte equilibrio tra lavoro e vita privata è una priorità. Situata nella splendida Kirkland, Washington, la vista mozzafiato delle montagne influenza fortemente la missione dello studio e ci ricorda il lavoro che facciamo per raggiungere la cima e come ci sforziamo di raggiungere la bellezza in tutto ciò che facciamo."

"Con la loro ambizione, passione e anni di esperienza in molti dei migliori titoli dell'industria videoludica, Marcus e il suo team sono entusiasti di raccontare storie e portare i giocatori in avventure incredibili che sono possibili solo nell'universo di Battlefield."

"Continuiamo a investire nel futuro del franchise inserendo nuovi talenti e prospettive", ha dichiarato Vince Zampella, fondatore di Respawn e responsabile del franchise di Battlefield. "Con Marcus e il suo team di Ridgeline Games che si uniscono al team globale di livello mondiale già presente, Battlefield è nella miglior posizione per avere successo".

Già sapevamo che Letho, noto in quanto co-creatore di Halo, era al lavoro su Battlefield, ma non sapevamo quale fosse il suo team e che tipo di prodotto stesse realizzando. Ora sappiamo che sarà una modalità campagna narrativa, anche se non è chiaro se sarà una modalità indipendente o se si sta occupando del single player del prossimo gioco della serie.