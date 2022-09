Xbox: aggiornamenti alla dashboard annunciati, cambieranno la struttura della homepage

Xbox ha annunciato che nel 2023 saranno rese disponibili alcune modifiche alla dashboard della console. A partire da questa settimana, alcuni Xbox Insiders (Alpha Skip-Ahead) potranno però già provare le novità di punta di tale aggiornamento. Gli aggiornamenti arriveranno nell'arco di vari mesi.

Tra le prime novità per la dashboard di Xbox vi saranno:

Una nuova versione della prima fila giochi e app recentemente avviati

Caselle dedicate alle app di sistema più importanti, come Impostazioni, Negozio, Ricerca, I Miei Giochi e App

Elementi visivi e di design coerenti, con una struttura aggiornata per mantenere l'esperienza d'utilizzo familiare

Scorrendo, troveremo categorie e suggerimenti creati sulla base delle nostre preferenze videoludiche

Microsoft scrive: "Vogliamo assicurarci che questa esperienza sia la migliore possibile e sappiamo che per ottenerla ci vorrà un po' di tempo; per questo motivo, la distribuiremo lentamente e itereremo durante tutto il processo. Grazie ai vostri suggerimenti, non vediamo l'ora di lanciare questa nuova e migliore esperienza di Home nel 2023. Vi invitiamo a condividere i vostri commenti e ad avere pazienza mentre aggiungiamo, eliminiamo e modifichiamo le funzioni per ottimizzare l'esperienza."

Dashboard di Xbox

Si tratterà quindi di un processo lungo e che potrebbe includere alcuni problemi.