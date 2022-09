Epic Games Store: giochi gratis del 15 settembre 2022 svelati ufficialmente

L'Epic Games Store ha svelato quali sono i giochi gratis che saranno disponibili a partire dal 15 settembre 2022. Si tratta di Spirit of the North e The Captain.

Spirit of the North è un gioco d'avventura in terza persona che si ispira all'Islanda. Si gioca nei panni di una volpe rossa che si fonde con un guardiano dell'Aurora boreale. Dovremo vivere un complesso viaggio tra le montagne per scoprire di più sullo spirito e su quanto sta accadendo al territorio, ora in rovina. Il gioco non ha dialoghi e racconta la propria storia in modo silenzioso, mentre si risolvo enigmi.

Spirit of the North

The Captain è invece un'avventura nel quale si interpreta il capitano Thomas Welmu, un ufficiale scientifico spaziale disperso all'altro capo della galassia. Una forza oscura è diretta verso la Terra e, per evitare che quest'ultima venga distrutta, dovremo percorrere l'intera galassia e trovare nuovi amici, facendoci però anche nuovi nemici. Potremo esplorare pianeti, riparare la nostra nave e compiere scelte.

Entrambi i giochi gratis dell'Epic Games Store saranno disponibili dal 15 settembre 2022, per una settimana. Ricordate che una volta reclamati i giochi rimangono per sempre nella vostra libreria.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis del 15 settembre 2022? Ecco infine il gioco gratis di oggi, 8 settembre 2022.