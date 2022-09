Epic Games Store: il gioco gratis dell'8 settembre 2022 è disponibile, link e dettagli

Come ogni giovedì, anche oggi - 8 settembre 2022 - è disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store, per PC. Il gioco di oggi è Hundred Days - Simulatore vitivinicolo, che sarà disponibile per i prossimi sette giorni per tutti. Inoltre, può essere relamato il pacchetto Realm Royale Reforged Epic Launch Bundle.

Potete reclamare il vostro gioco gratis dell'Epic Games Store a questo indirizzo, oppure potete accedere direttamente al Launcher ufficiale di Epic Games.

Hundred Days - Simulatore vitivinicolo ci mette a capo di un'azienda vinicola, il cui scopo è produrre il vino migliore occupandosi di ogni passaggio. Si inizia interagendo con il terreno e con la natura, così da coltivare, vendemmiare e gestire tutto il processo. Si dovranno compiere varie scelte, scegliendo il tipo di vino da produrre e su quali mercati distribuirlo. Si controllerà la qualità e la quantità e si potrà rendere famosa la propria azienda a livello mondiale.

I requisiti minimi di Hundred Days sono i seguenti:

Sistema operativo: Windows 7 o superiore (64 bit)

Processore: Intel Core i3, 2.5GHz o un AMD Athlon equivalente

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce serie 700 o AMD Radeon equivalente

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Il Realm Royale Reforged Epic Launch Bundle include la skin Death's Edge Assassin, la skin Bokserker Chicken e la cavalcatura Nogard.

Sull'Epic Games Store trovate poi una serie di DLC dedicati alla Napa Valley (a pagamento, 6.99€) e il Grape Lab (gratuito), la cui descrizione recita: "Ti piacerebbe creare e produrre il tuo vitigno preferito in Hundred Days - Simulatore vitivinicolo? Con Grape Lab puoi creare e utilizzare il tuo vitigno all'interno di Hundred Days - Simulatore vitivinicolo."