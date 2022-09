Football Manager 2023: data di uscita e trailer di annuncio svelati, D1 su Game Pass

SEGA e Sports Intertactive hanno annunciato la data di uscita di Football Manager 2023 tramite un trailer di annuncio: il gioco sarà disponibile dall'8 novembre 2022 su PC, (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Switch e mobile. Sarà disponibile sin dal D1 su Xbox Game Pass. Sarà anche su Apple Arcade.

Ci sarà inoltre una beta per la versione PC due settimane prima della pubblicazione. Football Manager 2023 includerà la licenza della Champions League. La descrizione ufficiale recita: " In Football Manager 2023 non basta scegliere le tattiche e costruire una squadra. Devi affrontare sfide e farti largo per imporre il tuo stile. Guida la tua squadra con un livello di profondità senza uguali. Scrivi la tua storia e diventa un allenatore di successo conquistando la fiducia e il rispetto dei tifosi e dominando sul campo."

Tramite la pagina Steam possiamo leggere che dovremo "trovare la squadra più adatta a noi, centrare gli obiettivi della dirigenza e lottare per ottenere i trofei più prestigiosi". Potremo ingaggiare i giocatori, promuovere i giovani talenti e decidere lo stile della squadra. Si tratta delle caratteristiche base di ogni Football Manager.

Diteci, in qualche versione lo giocherete?